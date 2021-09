VIDEO Leylah Fernandez, noua senzație a tenisului: E în sferturi la US Open după ce a eliminat o fostă lideră mondială

Are 19 ani, se află pe locul 73 în lume, iar recent a făcut pasul spre sferturile de la US Open. Leylah Fernandez este noua senzație a tenisului feminin, canadianca reușind să o elimine pe Angelique Kerber.







A cedat primul set contra experimentatei Angie (4-6), dar a avut puterea să o ia de la capăt. Leylah a câștigat următoarele două seturi (7-6(5), 6-2) și a bifat cel mai important rezultat de până acum al carierei: calificarea în sferturile de la US Open.







În vârstă de 19 ani, Fernandez a avut nevoie de un meci de două ore și 15 minute pentru a se impune.







Kerber este o fostă lideră mondială, sportiva din Germania cucerind titlul de la US Open în 2016 (are trei turnee majore câștigate în carieră: AO 2016 și W 2018).







cea care a trecut în două seturi de Simona Halep). Pentru un loc în semifinale, Leylah se va duela cu Elina Svitolina ().





Rezumatul partidei dintre Leylah Fernandez și Angelique Kerber:

Sursa video:



Sursa video: Eurosport

Rezultatele zilei de pe tabloul feminin de simplu





Sferturi:





Elina Svitolina (5) vs Simona Halep (12) 6-3, 6-3Lleyla Fernandez vs Angelique Kerber (16) 4-6, 7-6(5), 6-2Ayna Sabalenka (2) vs Elise Mertens (15) 6-4, 6-1Elina Svitolina (5) vs Leylah FernandezAryna Sabalenka (2) vs Barbora Krejcikova (8).