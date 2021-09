US Open: Garbine Muguruza, eliminată în optimi de campioana de la Roland Garros

​Parcursul ibericei Garbine Muguruza la US Open s-a oprit în optimi, fază a competiției unde a fost învinsă de Barbora Krejcikova, campioana en-titre de la Roland Garros.







După un meci de o oră și 53 de minute, Krejcikova s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-6(4).











Rezultatele zilei de pe tabloul feminin de simplu







Elina Svitolina (5) vs Simona Halep (12) 6-3, 6-3

Barbora Krejcikova (8) vs Garbine Muguruza (9) 6-3, 7-6(4)

Leylah Fernandez vs Angelique Kerber (16) 4-6, 7-6(5), 6-2

Ayna Sabalenka (2) vs Elise Mertens (15) 6-4, 6-1.





Sferturi:



Elina Svitolina (5) vs Leylah Fernandez

Aryna Sabalenka (2) vs Barbora Krejcikova (8).