Simona Halep surprinde după calificarea spectaculoasă din optimile de la US Open - Ce a declarat sportiva noastră

Halep știa că va fi un meci foarte greu cu Rybakina



"A fost un meci foarte greu pentru mine, știam că așa va fi. Am mai jucat împotriva ei, știam că este foarte puternică și că pune presiune pe adversar. Știam, de asemenea, că trebuie să fiu puternică și calmă. În setul al doilea nu prea mi-a ieșit asta. Știam că trebuie să mă bat până la final în decisiv" - Simona Halep, la Eurosport.

Simona Halep: Sunt departe de potențialul meu



"Încă sunt departe de potențialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză. Mă ajută însă să joc în fața unui asemenea public. V-am simțit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulțumesc că ați venit și vă aștept în turul următor al turneului" - Simona Halep.

Pregătită să dea tot ce-i mai bun



"La acest nivel este imposibil să ai meciuri ușoare, mă aștept la bătălii grele pe teren, sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York și după trei ani sunt în sfârșit în optimi. În fiecare zi liberă am fost la cumpărături, mă simt foarte bine la New York" - Simona Halep, la finalul partidei cu Elena Rybakina.

Pentru un loc în sferturile de la Flushing Meadows, Simona se va duela cu învingătoarea dintre Elina Svitolina (cap de serie numărul 5) și Daria Kasatkina (favorită 25).



Finding her best tennis when she most needed it.



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @Simona_Halep is back in New York and back into Week 2 ✌️#USOpen