US Open: Pe cine va întâlni Simona Halep în optimi - Adversară dificilă

​Simona Halep a rezistat foarte bine din punct de vedere fizic, iar mental a avut putere să o ia de fiecare dată de la capăt și să bifeze o victorie muncită contra jucătoarei Elena Rybakina. Calificarea în optimile de la US Open a venit după un meci epuizant de două ore și 25 de minute (7-6(11), 4-6, 6-3).



Pentru un loc în sferturile de la Flushing Meadows, Simona se va duela cu învingătoarea dintre Elina Svitolina (cap de serie numărul 5) și Daria Kasatkina (favorită 25).





Halep vs Svitolina 4-5



Simona Halep și Elina Svitolina s-au întâlnit de 9 ori de-a lungul timpului, scorul fiind 5-4 în favoarea sportivei din Ucraina. Elina s-a impus în ultimul meci direct: 7-5, 6-3 în finala de la Roma (2019).



Halep vs Kasatkina 3-1



Simona Halep și Daria Kasatkina s-au duelat în circuitul mondial de patru ori. Scorul este 3-1 în favoarea sportivei noastre. Ultimul meci direct a avut loc însă în 2017: 6-2, 6-1 pentru Simona la Wuhan.



