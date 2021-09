Simona Halep, despre cel mai dificil moment al carierei: "A trebuit să fac exerciții ca atunci când eram mică"

Simona Halep, după ce s-a calificat în turul trei la US Open

"Nu mai simt durere, asta e un semn foarte bun. Mental, mă simt mai bine, capăt tot mai multă încredere după fiecare meci. E vorba despre acumularea unor meciuri, pentru că nu mi-a fost ușor când am venit în SUA, dar acum am patru meciuri bune în spate, iar accidentarea nu mă mai supără. Progresez treptat și sper că îmi voi putea atinge din nou potențialul maxim.

Cred că a fost mai dificil de îndurat accidentarea din punct de vedere psihic, pentru că, după ce am reînceput să joc, am fost încă speriată de ea, iar psihologic eram puțin dezamăgită. La Cincinnati am pățit o ruptură similară cu cea suferită la gambă, dar mult mai mică, deci am avut de dus o luptă pe plan mental.

Dar am acum multă experiență, multe meciuri în spate pe care le-am jucat cu dureri, însă nu la fel de mari, iar acum sunt fericită că joc fără durere și nu mă mai îngrijorez cu privire la accidentare. Știu că următorul meci va fi mai dificil, dar sunt aici să dau tot ce am mai bun.

Nu am mai pățit să mi se rupă mușchiul în două locuri, iar rupturile au fost mari. Nu am știut cum să gestionez durerea. A trebuit să fac exerciții ca atunci când eram mică, umblam încet, doar pe vârfuri, a fost o recuperare dificilă, care a durat 4-5 ore pe zi.

Am fost nesigură pe mine, după ce am forțat și nu am putut să joc la Wimbledon, dar apoi mi-am dat o pauză și mi-am spus că, dacă nu reușesc să revin în acest an, voi reîncepe de la anul, când voi fi sănătoasă. Asta m-a ajutat să mă recuperez mai bine

Deja am reușit un rezultat mai bun decât făceam atunci când eram sănătoasă (n.r. râde). E un lucru bun să fiu în turul 3, nu sunt surprinsă că joc bine, simt progresul zilnic și mă simt mai în siguranță pe teren. Joc ceea ce vreau, sunt sănătoasă, optimistă, puternică mental, trebuie doar să împing puțin mai tare în fiecare zi și să cred că am șanse la victorie de fiecare dată când ies pe teren", a spus Simona Halep, la conferința de presă.





După un început de partidă în care a comis destul de multe erori neforțate (a avut 12 în primul set, 18 în total), Simona și-a găsit ritmul, a câștigat șase game-uri la rând și s-a desprins decisiv în fața jucătoarei din Slovacia. Halep a terminat partida cu 19 lovituri câștigătoare (adversara a avut 10) și a câștigat 76% dintre punctele jucăte cu primul serviciu.





De știut:

Simona Halep, care participă pentru a 11-a oară la Grand Slamul american, s-a calificat pentru a cincea oară în turul al treilea.

Prin calificarea în turul al treilea, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 180.000 de dolari şi 130 de puncte WTA.





În runda următoare, Simona Halep se va duela cu Elena Rybakina (20 WTA, favorită 19), după ce jucătoarea din Kazakhstan a trecut de Caroline Garcia (Franța, 62 WTA), scor 6-1, 6-4.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015. În 2019, ultima ediţie la care a participat, românca a fost eliminată în turul al doilea.





US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.

Halep a ratat mai multe obiective importante ale sezonului din cauza accidentării la gambă (a fost nevoită să renunțe la Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice), dar a reușit să lege două victorii la US Open: 6-4, 7-6(3) vs Camila Giorgi și 6-3, 6-1 vs Kristina Kucova