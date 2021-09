Simona Halep, după ce a ajuns în turul trei la US Open: "E greu să gestionezi presiunea, dar cred că mă descurc destul de bine"

"Este extraordinar să revin aici, anul trecut nu am participat, iar anul acesta am avut multe accidentări, astfel că sunt fericită că pot juca şi câştiga câteva meciuri. Este frumos să joc în faţa voastră, vă mulţumesc că aţi venit, a fost o plăcere! Întotdeaunea este extraordinar să joci la US Open, este o atmosferă deosebită.

Mă simt mai bine, sunt mult mai încrezătoare. Înaintea turneului am fost un pic îngrijorată de accidentări, nu prea am jucat în ultimele şase luni şi este întotdeauna dificil să gestionezi presiunea la un Grand Slam, dar cred că m-am descurcat bine în aceste două meciuri. Primul a fost foarte greu. Şi al doilea a fost greu, este întotdeauna dificil să joci pe terenul central, e întotdeauna o provocare să joc aici.

Am fost un pic norocoasă astăzi, am avut şansa să joc aici (n.r. - pe Arthur Ashe Stadium - iniţial a fost programată pe terenul 17), cu acoperişul închis. Am aflat după încălzirea de dimineaţă că voi juca pe terenul central. Am fost fericită şi m-am bucurat de aceste momente", a declarat Halep, la interviul de pe teren.





După un început de partidă în care a comis destul de multe erori neforțate (a avut 12 în primul set, 18 în total), Simona și-a găsit ritmul, a câștigat șase game-uri la rând și s-a desprins decisiv în fața jucătoarei din Slovacia. Halep a terminat partida cu 19 lovituri câștigătoare (adversara a avut 10) și a câștigat 76% dintre punctele jucăte cu primul serviciu.

De știut:

Simona Halep, care participă pentru a 11-a oară la Grand Slamul american, s-a calificat pentru a cincea oară în turul al treilea.





În turul următor, Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre Elena Rybakina (Kazakhstan, 20 WTA şi favorită 19) și Caroline Garcia (Franţa, 62 WTA).





Prin calificarea în turul al treilea, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 180.000 de dolari şi 130 de puncte WTA.





Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015. În 2019, ultima ediţie la care a participat, românca a fost eliminată în turul al doilea.

US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.