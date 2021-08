Cum îl ironizează Andy Murray pe Stefanos Tsitsipas după pauza lungă de toaletă luată la US Open

Andy Murray a fost eliminat de la US Open în turul întâi, iar fostul lider mondial s-a plâns la finalul partidei cu Stefanos Tsitsipas de comportamentul lipsit de fair-play al grecului. Într-o postare pe Twitter, scoțianul a vorbit despre ce poate un om să facă în timpul care-i este necesar lui Tsitsipas să ia o pauză de toaletă.



Înainte de startul setului decisiv, Stefanos a cerut o pauză de vestiar (toaletă) și a revenit pe Arthur Ashe după 8 minute...

La câteva ore distanță după încheierea partidei, Andy Murray l-a ironizat pe adversarul său printr-o postare pe Twitter.

Astfel, scoțianul a spus că lui Stefanos Tsitsipas îi ia de două ori mai mult timp să meargă la baie decât îi ia lui Jeff Bazos să călătorească in spațiu.



Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. \uD83D\uDEBD \uD83D\uDE80