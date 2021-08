VIDEO Faza zilei: A făcut spectacol, dar cam atât - Nick Kyrgios, eliminat fără drept de apel de la US Open

Nick Kyrgios a oferit încă o dată una dintre cele mai spectaculoase faze ale zilei, jucătorul australian ridicând publicul în picioare după un schimb intens cu Roberto Bautista Agut. Doar impresia artistică nu a fost însă suficientă, Nick părăsind US Openul din runda inaugurală.



Kyrgios a cedat duelul în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-0, meciul durând o oră și 48 de minute.



Fază spectaculoasă marca Nick Kyrgios:



This man is pure entertainment.@NickKyrgios shows off a casual tweener-drop shot combo. pic.twitter.com/nRPk59VqHo