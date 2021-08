Ce a declarat Simona Halep după calificarea în turul doi de la US Open

"Sunt mulțumită de victorie, este una importantă, ea a jucat foarte bine, câștigase în Canada (n.r. la Montreal ), dar mă bucur că am ajuns în turul următor.





Am făcut ajustări la serviciu, am lucrat mult, am mai multă încredere când dau în forță.





Rochia galbenă (n.r. despre noul ei echipament) seamănă cu steagul nostru, are culori ale drapelului", a declarat Simona Halep după meciul cu Giorgi.

Simona Halep a fost impecabilă de la lansare până aproape de finalul setului secund al partidei din primul tur de la US Open. Românca a avut două game-uri de serviciu în care putea închide meciul contra Camilei Giorgi, dar italianca a rezistat și câștigătoarea a fost decisă în urma tiebreak-ului. După o oră și 34 de minute de joc, jucătoarea noastră a câștigat cu 6-4, 7-6(3) și s-a calificat în turul doi al Grand Slamului american.





De știut:

Pentru calificarea în turul al doilea, Simona va primi 115.000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.





În următorul meci, Halep va evolua împotriva jucătoarei Kristina Kucova (111 WTA, venită din calificări). În primul tur, sportiva din Slovacia a trecut de americanca Ann Li (69 WTA), scor 7-5, 6-1.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale (2015). În 2019, ultima ediţie la care a participat, românca a fost eliminată în turul al doilea.

Sursă: Eurosport US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.