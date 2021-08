LIVETEXT Simona Halep - Camila Giorgi, în primul tur, la US Open 2021 - Halep a câștigat primul set

Simona Halep și-a început aventura de la US Open: în primul tur, locul 13 WTA are parte de un duel dificil contra unei sportive în formă, Camila Giorgi (36 WTA). Partida de pe "Grandstand" este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Simona Halep - Camila Giorgi, live text la US Open (6-4, 1-1)

0-1 Meciul a început. O primă eroare a Simonei, mingea se oprește în fileu. O lovitură prea lungă din partea sportivei noastre. Giorgi urcă la fileu, Simona se apără bine, dar nu poate amortiza un smash al italiencei. Un schimb mai lung, Giorgi ratează prima. Serviciu bun, Simona ratează returul.

Halep și Giorgi s-au întâlnit o singură dată, la Miami, în 2015 , iar victoria i-a revenit Simonei. A fost 6-4, 7-5 după un meci de o oră și 29 de minute.





Datele problemei sunt însă schimbate total în acest moment: Simona vine după o accidentare, nu are meciuri în picioare, iar găsirea ritmului poate fi o problemă importantă pentru sportiva noastră.





De cealaltă parte, Giorgi traversează un moment foarte bun al carierei. A câștigat titlul la Montreal după ce a învins pe traseu adversare cu nume din circuitul mondial (Merters, Kvitova, Gauff, Pegula, Pliskova).





Simona este ușor favorită în acest meci dacă este să ne luăm după cotele caselor de pariuri.





US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.

Giorgi gestionează mai bine confruntarea loviturilor în cross (30-0). Lovitură câștigătoare în colțul terenului pentru Giorgi.Minge pusă pe linie cu reverul de Giorgi. Probleme pentru Simona, Giorgi o surprinde cu o lovitură în contre-pied. Halep recuperează cu un serviciu reușit. Simona urcă la fileu și egalează cu un smash. Trei puncte câștigate la rând de Simona. Camila atacă pe serviciul secund și egalează la 40. Halep comite o dublă greșeală și oferă o minge de break. Camila ratează lovitura, game-ul continuă. Serviciu foarte bun spre exterior. Schimbul pe centrul terenului se termină cu o eroare a italiencei, Halep rezistă într-un game dificil.Giorgi începe setul secund cu mai multă siguranță la serviciu. Camila trimite bine în cross, Simona ajunge prea târziu. Game alb pentru Camila Giorgi.Giorgi ratează scurta, Simona ajunge la timp și lovește decisiv. Retur ratat de Giorgi (30-0). As și trei mingi de set pentru Simona. Halep închide setul cu încă un as.Simona controlează schimbul din spatele liniei de fund și conduce cu 30-0 la retur. Mult mai sigură pe ea, Giorgi se apropie de fileu și punctează. Dar italianca îi oferă două mingi de break Simonei: a comis o dublă greșeală. Simona face break-ul și va servi pentru câștigarea setului.Simona servește cu mingi noi. Giorgi returnează afară. Camila este foarte agresivă, dar nu la fel de precisă. Două retururi mai bune ale italiencei (30-30). Emoții pentru Simona, dar Giorgi ratează returul pe serviciul secund al sportivei noastre. Simona câștigă game-ul cu un serviciu foarte bun.Simona pune pentru prima oară probleme la retur, după două erori cu forehand-ul ale adversarei (30-30). Dar Giorgi revine cu un serviciu bun la mediană. Camila profită de o lovitură slabă a Simonei și închide game-ul.Simona servește excelent cu "primul", a câștigat toate punctele până acum (8). Giorgi lovește prea puternic, mingea aterizează în spatele liniei de fund. Încă un serviciu bun, returul nu intră. Ambele jucătoare au servit foarte bine până acum.Giorgi bifează primul as. Simona se poziționează greșit la retur și nu poate trimite înapoi. Încă un retur ratat de Halep: 40-0. Game alb pentru italiancă.Giorgi atacă decisiv după o lovitură moale a Simonei. Dar sportiva noastră recuperează cu două servicii bune (inclusiv un as). Simona caută liniile, dar nu le găsește în aceste momente. Un punct construit bine de Simona, Giorgi ajunge târziu la minge și o trimite în fileu. Încă un serviciu reușit, Halep egalează.Atacul Simonei se oprește în banda fileului. Voleu foarte bun din partea Camilei. Retur lung al Simonei, Giorgi nu se poziționează bine pentru a lovi și ratează lovitura. Italianca servește puternic, Simona nu are răspuns. După ce ratează lovitura în lung de linie cu reverul, Giorgi închide game-ul cu forehand-ul.Simona stă bine în schimburile lungi. Halep o pune în dificultate pe adversară, aceasta mai greșește o dată. Retur în fileu al Camilei. Giorgi face pasul în teren, Simona nu o poate pasa și Camila câștigă primul punct la retur. Simona punctează pe tabelă după un serviciu bun.Meciul va fi arbitrat de australianul Tom Sweeney.Simona câștigă tragerea la sorți și alege să primească în primul game al partidei.Cele două jucătoare au intrat în arenă.În turul următor, câștigătoarea partidei dintre Simona Halep și Camila Giorgi se va confrunta cu învingătoarea meciului dintre(SUA, 69 WTA) și(Slovacia, 111 WTA - venită din calificări).