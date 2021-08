US Open: Simona Halep, ziua debutului cu Camila Giorgi - Programul de luni al fetelor noastre și unde pot fi văzute meciurile

US Open va debuta luni, iar pe arenele din complexul de la Flushing Meadows vor avea loc meciuri foarte interesante încă din runda inaugurală. Simona Halep va avea o partidă dificilă contra unei sportive în formă, Camila Giorgi. Vor mai juca tot pe 30 august și Gabriela Ruse, Ana Bogdan și Irina Begu.







Datele problemei sunt însă schimbate total în acest moment: Simona vine după o accidentare, nu are meciuri în picioare, iar găsirea ritmului poate fi o problemă importantă pentru sportiva noastră.







De cealaltă parte, Giorgi traversează un moment foarte bun al carierei. A câștigat titlul la Montreal după ce a învins pe traseu adversare cu nume din circuitul mondial (Merters, Kvitova, Gauff, Pegula, Pliskova).







Simona este ușor favorită în acest meci dacă este să ne luăm după cotele caselor de pariuri.







Halep vs Giorgi va avea loc de la ora 18:00, urmând să fie LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.











Gabriela Ruse vs Marketa Vondrousova







Confruntarea va fi a treia, după un meci de simplu feminin şi unul de simplu masculin, astfel că va începe în jurul orei 21:30.



Ana Bogdan vs Rebeka Masarova





În al treilea meci de pe terenul 9, Ana Bogdan va juca în compania spaniolei Rebeka Masarova (undeva în jurul orei 22:00).









Irina Begu vs Andrea Petkovic







Irina Begu o va întâlni în meciul 3 de pe terenul 12 pe Andrea Petkovic din Germania. Meciul ar putea începe undeva în jurul orei 21:30.









Meciuri de văzut în prima zi de la US Open



Madison Keys vs Sloane Stephens

Andy Murray vs Stefanos Tsitsipas

Marie Bouzkova vs Naomi Osaka (3)

Richard Gasquet vs Daniil Medvedev (2)

Donna Vekic vs Garbine Muguruza (9)

Magda Linette vs Cori Gauff (21)

Nina Stojanovic vs Aryna Sabalenka (2)

Roberto Bautista Agut (18) vs Nick Kyrgios

Camila Giorgi vs Simona Halep (12)

Andrey Rublev (5) vs Ivo Karlovic

Casper Ruud (8) vs Jo-Wilfried Tsonga

Victoria Azarenka (18) vs Tereza Martincova

Angelique Kerber (16) vs Dayana Yastremska

Danielle Collins (26) vs Carla Suarez Navarro

Kristina Mladenovic vs Johanna Konta







US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.