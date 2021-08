FOTO Gluma zilei înainte de startul US Open: Fericirea lui Novak Djokovic

US Open își va deschide oficial porțile în cursul zilei de luni, iar fără îndoială marele favorit la câștigarea trofeului pe Arthur Ashe este Novak Djokovic. În plus, liderul mondial are și un mare motiv de bucurie.







Față de ediția de anul trecut a Grand Slamului nu vor mai exista arbitri de linie, iar aceasta este cu adevărat o veste bună pentru liderul ierarhiei ATP.







a lovit cu mingea o arbitră în timpul duelului cu Pablo Carreno Busta din optimi.

La ediția din 2020, sârbul a fost descalificat după ceîn timpul duelului cu Pablo Carreno Busta din optimi.





De știut:





În cazul în care se va impune la turneul major de la Flushing Meadows, Novak Djokovic va deveni jucătorul cu cele mai multe Grand Slamuri câștigate în carieră (21), depășindu-i pe marii rivali Roger Federer și Rafael Nadal.