Naomi Osaka, despre retragerea de la Roland Garros: "Simt că am greşit multe lucruri atunci, dar nu se va mai întâmpla"

Afectată de polemica iscată atunci când a decis să boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland Garros, înaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan. Japoneza a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.





Apoi, la 16 august, Naomi Osaka a trecut din nou prim momente care i-au provocat lacrimi la prima conferinţă de presă ţinută la Cincinnati, unde participă la un turneu de categorie WTA 1.000.





Conferinţa de presă de la Western&Southern Open din Mason, Ohio, a început cu Osaka răspunzând la întrebări cu privire la sănătatea mintală şi la întâlnirile cu reprezentanţii mass-media - subiecte care au declanşat o dezabtere larg răspândită la mijlocul acestui an, când s-a retras de la French Open pentru că nu dorea să participe la conferinţele de presă, motivând că are probleme de sănătatea mintală.





Osaka a fost întrebată în legătură cu pregătirea pentru partea de vară a sezonului, cea de pe hard, şi despre reacţia ei la ceea ce se întâmplă în Haiti, în urma unui cutremur devastator. Tatăl ei este originar din Haiti, iar jucătoarea a declarat, sâmbătă, că va ceda premiile în bani câştigate la Western & Southern Open celor afectaţi de cutremurul din Haiti.





În acele momente, Osaka a început să-şi şteargă faţa şi şi-a tras şapca peste ochi. Un reporter a spus "îmi pare rău”, pe măsură ce Osaka s-a emoţionat, la care jucătoarea a răspuns: "Nu, eşti super-bun".





Cu Osaka plângând, moderatorul a spus că vor face o pauză. După câteva minute, Osaka s-a întors pentru a termina sesiunea. Ea şi-a cerut scuze pentru că a ieşit, scrie News.ro.

"Simt că am greşit multe lucruri atunci. Dar sunt şi tipul de persoană care trăieşte în prezent şi care spune sau face ce simte. Nu cred neapărat că este un lucru rău. Sunt multe lucruri pe care am învăţat să le fac mai bine. Şi nu cred că acelaşi lucru se va întâmpla din nou. Nu ştiam atunci câte discuţii se vor isca",, vineri, la o conferinţă de presă înainte de US Open, conform lefigaro.fr.US Open se desfășoară în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.