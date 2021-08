US Open: Irina Fetecău, eliminată în runda inaugurală a calificărilor

Irina Fetecău (252 WTA) a părăsit calificările de la US Open în primul tur, sportiva din România cedând în două seturi, scor 7-6(2), 6-3, în fața jucătoarei Ana Konjuh (Croația).





Aflată pe locul 87 în lume, Konjuh (principală favorită în calificări) a avut nevoie de o oră și 40 de minute pentru a se impune.

Gabriela Ruse (108 WTA/favorită 7) vs Veronica Cepede (Paraguay, 220 WTA) 6-2, (5)6-7, 6-3Monica Niculescu (216 WTA) vs Maddison Inglis (Australia, 144 WTA/28) 6-4, (5)6-7, 6-2Jaqueline Cristian (142 WTA/26) vs Chloe Paquet (Franța, 163 WTA) 7-6(3), 7-5Mihaela Buzărnescu (154 WTA) vs Katarzyna Kawa (Polonia, 164 WTA) 6-3, 7-5Gabriela Talabă (217 WTA) vs Robin Anderson (SUA, 224 WTA) 2-6, 3-6.Jucătoarele eliminate în primul tur al calificărilor primesc un premiu de 20.000 de dolari fiecare şi câte două puncte WTA. Cele care ajung în turul al doilea îşi asigură un premiu de 32.000 de dolari şi câte 20 de puncte WTA.US Open va avea loc în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.