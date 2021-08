O legendă a tenisului american nu-i mai dă nicio șansă Serenei Williams în lupta pentru un nou Grand Slam

Serena Williams nu a mai jucat un meci oficial de acum două luni , atunci când a suferit o accidentare la gleznă în prima rundă la Wimbledon.Pam Shriver, fostă număr unu mondial la dublu, consideră că”Cred că Serena încearcă să dispară din atenția publicului în această perioadă. Cu toate acestea, ea nu și-a anunțat retragerea, deci cred că va participa la US Open.Din păcate pentru ea, timpul se scurge. După ce a născut, Serena a participat la patru turnee majore unde a avut șansa de a câștiga. Nu a reușit, deși a avut oportunitatea.Nu cred că Serena are forța să ducă la bun sfârșit șapte meciuri pe hard la US Open. Aș vrea să îmi demonstreze contrariul, dar nu a oferit destule dovezi că poate fi sănătatoasă și să realizeze ce și-a propus”,Pam Shriver a vorbit la începutul lunii iulie și despre retragerea Serenei de la Wimbledon: "Este foarte greu de prevăzut ceea ce se va întâmpla, însă imi este efectiv imposibil să nu mă gândesc că a fost ultimul său meci la Wimbledon".În vârstă de 59 de ani, Shriver este. Americanca a adunat în carieră 21 de titluri majore: 7 la Australian Open, 4 la Roland Garros, 5 la Wimbledon și 5 la US Open.În 1984, Pam a bifat o performanță incredibilă: a cucerit titlul la toate cele patru Grand Slamuri.Pe de altă parte, Serena Williams. Margaret Court are cele mai multe astfel de titluri cucerite: 24.