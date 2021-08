US Open 2021: Premiile pregătite de organizatori - Câți bani pot câștiga Simona Halep și celelalte sportive din România

La ediția precedentă, din cauza pandemiei de coronavirus, US Open s-a ținut fără spectatori. Astfel,Cu toate acestea, în 2021 câștigătorii la simplu masculin și femininla ediția precedentă.Tenismenii care ating primul tur la US Open vor primi 75.000 de dolari, cu 23% mai mult față de 2020, în timp ce calificații în al doilea tur vor fi recompensați cu 115.000 de dolari, față de 100.000 la ediția de acum un an, potrivit Reuters Câștigător / Câștigătoare: 2,5 milioane de dolariFinalist (ă): 1,25 milioane de dolariSemifinalist (ă): 675,000 de dolariSfert finalist (ă): 425,000 de dolariOptimi: 265,000 de dolariTurul 3: 180,000 de dolariTurul 2: 115,000 de dolariTurul 1: 75,000 de dolariCâștigători: 660,000 de dolariFinaliști: 330,000 de dolariSemifinaliști: 164,000 de dolariSfert finaliști: 93,000 de dolariOptimi: 54,000 de dolariTurul 2: 34,000 de dolariTurul 1: 20,000 de dolariUS Open se desfășoară în perioadași este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.Acceptate directe pe tabloul principal de simplu feminin de la US Open sunt jucătoarele din România : Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Ţig şi Ana Bogdan.Gabriela Ruse, Gabriela Talabă, Irina Bară, Jaqueline Cristian, Mihaela Buzărnescu și Irina Fetecău.La masculin,, care va evolua contra bulgarului Dimitar Kuzmanov.