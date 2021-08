Cum arată lista capilor de serie de la US Open - Unde se află Simona Halep

Organizatorii de la US Open au anunțat lista favoritelor de la ultimul turneu de Grand Slam al anului din tenisul mondial. Simona Halep se regăsește printre jucătoarele cotate cu șanse la câștigarea trofeului pe Arthur Ashe din New York.







De știut:



US Open va avea loc în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.

US Open va avea loc în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.





Cum arată lista scurtă a favoritelor de la US Open



WTA Top 16 going into #USOpen



1. Barty

2. Sabalenka

3. Osaka

4. Pliskova

5. Kenin

6. Svitolina

7. Andreescu

8. Swiatek



9. Krejcikova

10. Muguruza

11. Kvitova

12. Bencic

13. Halep

14. Brady

15. Pavlyuchenkova

16. Mertens pic.twitter.com/biXbPvG4GM — WTA Insider (@WTA_insider) August 23, 2021





Lista celor 32 de favorite de la Flushing Meadows





Ashleigh Barty (1)

Sportive din România în calificări





Gabriela Ruse (7) vs Veronica Cepede Royg (Paraguay)

Mihaela Buzărnescu vs Katarzyna Kawa (POL)

Irina Fetecău vs Ana Konjuh (1 - Croația).





Acceptate directe pe tabloul principal de simplu de la US Open sunt jucătoarele: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Ţig şi Ana Bogdan.



Aryna Sabalenka (2)Naomi Osaka (3)Karolina Pliskova (4)Sofia Kenin (5)Elina Svitolina (6)Bianca Andreescu (7)Iga Swiatek (8)Barbora Krejcikova (9)Garbine Muguruza (10)Petra Kvitova (11)Belinda Bencic (12)Simona Halep (13)Jennifer Brady (14)Anastasia Pavlyuchenkova (15)Elise Mertens (16)Angelique Kerber (17)Maria Sakkari (18)Victoria Azarenka (19)Elena Rybakina (20)Ons Jabeur (21)Serena Williams (22)Coco Gauff (23)Karolina Muchova (24)Jessica Pegula (25)Paula Badosa (26)Daria Kasatkina (27)Danielle Collins (28)Jelena Ostapenko (29)Anett Kontaveit (30)Veronika Kudermetova (31)Petra Martic (32)Gabriela Talabă vs Robin Anderson (SUA)Irina Bara (13) vs Caroline Dolehide (SUA)Monica Niculescu vs Maddison Inglis (28, SUA)Jaqueline Cristian (26) vs Chloe Paquet (FRA)