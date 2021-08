FOTO Simona Halep a revenit pe Arthur Ashe - Colegă de antrenament surprinzătoare pentru fosta lideră WTA

​Simona Halep se află la New York acolo unde va lua parte la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Fosta lideră a ierarhiei WTA s-a antrenat pe imensa arenă Arthur Ashe, iar colegă de pregătire i-a fost o jucătoare aflată în mare formă.











Mesajul organizatorilor de la US Open pentru Simona Halep



Pe siteul oficial al competiției organizatorii de la US Open i-au transmis un mesaj Simonei Halep.







"H(a)i, Simona: Simona Halep is back in New York for the first time since 2019" - siteul oficial al US Open.







US Open va avea loc în perioada 30 august - 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Principalii favoriți la câștigarea competiției sunt Ashleigh Barty și Novak Djokovic. Campioni la ediția trecută s-au încoronat Naomi Osaka și Dominic Thiem.







Sursa foto: Andrei Cociașu (antrenorul Gabrielei Ruse)





Sursa foto:Mike Lawrence/USTA.