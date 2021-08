Ashleigh Barty a trecut de Jil Teichmann și a câștigat turneul de categorie "WTA 1000" de la Cincinnati. Australianca a reușit astfel să-și mărescă avantajul din fruntea ierarhiei WTA, ea având acum 3.175 de puncte mai mult decât Aryna Sabalenka, a doua clasată.

Lidera ierarhiei mondiale a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a o învinge pe Teichmann (76 WTA), scor 6-3, 6-1.

A fost al 13-lea turneu WTA câștigat de australiancă, cele mai importante trofee fiind cele de la Roland Garros (2019) și Wimbledon (2021).

PERFECTION \uD83D\uDC51



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ashbarty completes her week in Cincinnati without dropping a set to claim a 13th career title!#CincyTennis pic.twitter.com/qRjsrv3JBM