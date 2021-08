ATP Cincinnati: Daniil Medvedev, eliminat în semifinale de Andrey Rublev / VIDEO Principalul favorit a dărâmat o cameră video

Daniil Medvedev, principalul favorit al competiției de categorie "Masters 1000" de la Cincinnati, a fost învins în semifinale de compatriotul său Andrey Rublev.

Rublev (7 ATP și cap de serie nr. 4) s-a impus în fața lui Medvedev (2 ATP), după două ore și 15 minute de joc, scor 2-6, 6-3, 6-3.

În setul secund, Daniil Medvedev a alergat după o minge, nu s-a putut opri la timp și a dărâmat o cameră video aflată la marginea terenului.

Not your every day occurrence, as Daniil Medvedev collides with a camera in Cincinnati#CincyTennis pic.twitter.com/BSK51FyyiI