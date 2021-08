Ashleigh Barty, prima finalistă de la WTA Cincinnati - Victorie în două seturi cu Angelique Kerber

Ashleigh Barty, principala favorită, s-a calificat sâmbătă în finala turneului de categorie "WTA 1000" de la Cincinnati.

Sportiva din Australia a trecut, scor 6-2, 7-5 de Angelique Kerber (Germania - 22 WTA), după o oră și 15 de minute de joc. Chiar dacă are doar 1,66m înălțime, Barty a servit 12 ași.

În a doua semifinală se vor duela Karolina Pliskova (Cehia - 4 WTA) și Jil Teichmann (Elveția - 76 WTA).

Grație parcursului de la Cincinnati, Kerber și-a asigurat un salt de 4 poziții în clasamentul WTA: va ocupa locul 18.

\uD83D\uDC49 Yet to drop a set

\uD83D\uDC49 Best result in Cincinnati to date



World No.1 @ashbarty will fight for the title after taking out Kerber 6-2, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/IHmBhcu1RK