WTA Cincinnati: Ashleigh Barty și Angelique Kerber se vor duela pentru un loc în finală

Yet to drop a set all week \uD83D\uDCAF



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ashbarty moves on to the Cincinnati semifinals after beating fellow Slam champ Krejcikova!#CincyTennis pic.twitter.com/xsEpWsvClS — wta (@WTA) August 20, 2021

All love between these two \uD83D\uDC9C



\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA @AngeliqueKerber is into the last four after Kvitova retires through injury, 6-4, 3-3, ret. \uD83E\uDD15



Faces Barty for a place in the #CincyTennis final pic.twitter.com/NJAo9wdFbv — wta (@WTA) August 20, 2021

Barty (1 WTA) a avut nevoie de o oră și 11 minute pentru a se impune în fața lui Krejcikova (10 WTA, campioană la Roland Garros), scor 6-2, 6-4.Tot vineri, Kerber (22 WTA) a profitat de abandonul Petrei Kvitova (11 WTA), în momentul în care jucătoarea din Germania conducea cu 6-4, 3-3.Karolina Pliskova (5) vs Paula BadosaBelinda Bencic (10) vs Jil Teichmann."Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada 14-22 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard.