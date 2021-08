VIDEO Anunțul zilei în tenis: Rafael Nadal nu va mai juca în 2021

Rafael Nadal a anunțat vineri pe rețelele de socializare că nu va mai juca în 2021 din cauza durerilor mari avute la picior. Ibericul suferă de boala Müller-Weiss, o afecțiune degenerativă prin care unul dintre cele șapte oase ale labei piciorului se deformează.







Rafa Nadal a anunțat că se retrage de la US Open, dar și de la restul competițiilor din acest an la care trebuia să participe.



Nadal suferă de sindromul Müller-Weiss, o boală foarte rară. Boala se manifestă prin displazia scafoidului, . Simptomele o fac atât de dificil de diagnosticat încât este una din cele mai rare.



Timpul necesar pentru recuperare nu este cunoscut, dar se pare că tenismenul iberic nu va mai reveni pe teren în 2021.

Rafa a transmis următorul mesaj pe Instagram: "Bună tuturor. Îmi pare foarte rău să vă anunț că nu voi putea să continui să joc tenis în sezonul 2021. După cum știți, am suferit foarte mult din cauza durerilor la picior din ultimul an și am pierdut multe turnee, printre care Wimbledon sau US Open. După Toronto, am vorbit cu familia și doctorii mei, dar piciorul nu este în regulă și în ultimul an nu am putut să mă pregătesc cum mi-aș fi dorit. A trebuit să iau această decizie. Cred că voi reveni la 100%. Accidentarea nu este nimic nou, este exact ceea ce am din 2005 încoace. Sunt încrezător în recuperarea mea. Voi lupta în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele din aceste momente grele, vă voi simți lipsa, dar nu vă faceți griji pentru că mă voi întoarce."





În anul 2005, tânărul Rafael Nadal dominase tenisul mondial, câștigând 11 turnee. „As Punto de break” a scris atunci că la Madrid se confruntase cu o problemă serioasă, pe care sportivul a comentat-o astfel: „A doua zi după ce am devenit campion la Madrid am început să șchioapăt și după investigații amănunțite mi s-a spus că am probleme la scafoid”.