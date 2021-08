WTA Cincinnati: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost eliminate în turul doi / Programul optimilor

Rezultatele înregistrate în turul doi:

Ashleigh Barty (Australia/1) vs Heather Watson (Marea Britanie) 6-4, 7-6(3)

Victoria Azarenka (Belarus/14) vs Alison Riske (SUA) 6-2, 7-5

Barbora Krejcíková (Cehia/9) vs Dayana Yastremska (Ucraina) 6-1, 7-6(5)

Garbiñe Muguruza (Spania/8) vs Caroline Garcia (Franța) 6-4, 6-3

Angelique Kerber (Germania) vs Elina Svitolina (Ucraina/4) 7-5, 2-6, 6-4

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Jennifer Brady (SUA/13) (2)6-7, 5-4 (abandon)

Petra Kvitová (Cehia/11) vs Veronika Kudermetova (Rusia) 6-2, 6-4

Ons Jabeur (Tunisia) vs Iga Swiatek (Polonia/6) 6-3, 6-3

Karolína Plíšková (Cehia/5) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-3, 6-2

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Elise Mertens (Belgia/15) 6-3, 6-2

Paula Badosa (Spania) vs Aryna Sabalenka (Belarus/3) 5-7, 6-2, 7-6(4)

Karolína Muchová (Cehia) vs Bianca Andreescu (Canada/7) 6-4, 6-2

Belinda Bencic (Elveția/10) vs Shelby Rogers (SUA) 7-6(1), 6-1

Jil Teichmann (Elveția) vs Bernarda Pera (SUA) 6-1, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/2) vs Cori Gauff (SUA) 4-6, 6-3, 6-4.

Meciul care le-a adus față în față pe două dintre cele mai în formă jucătoare ale sezonului s-a întins pe durata a două ore și 20 de minute, iar iberica s-a impus cu 5-7, 6-2, 7-6(4).Tot miercuri, poloneza(cap de serie nr. 6) a pierdut în fața lui(22 WTA), scor 6-3, 6-3. ​A fost victoria cu numărul 38 din acest sezon pentru jucătoarea din Tunisia.A. Barty (1) vs V. Azarenka (14)B. Krejcikova (9) vs G. Muguruza (8)A. Kerber vs J. OstapenkoP. Kvitova (11) vs O. JabeurKa. Pliskova (5) vs J. PegulaE. Rybakina vs P. BadosaK. Muchova vs B. Bencic (10)J. Teichmann vs N. Osaka (2)."Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada 14-22 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard.