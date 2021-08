WTA Cincinnati: Elina Svitolina și Bianca Andreescu, eliminate în turul doi / Barty, Osaka și Kvitova merg mai departe

Ashleigh Barty (Australia/favorită 1) vs Heather Watson (Marea Britanie) 6-4, 7-6(3)

Angelique Kerber (Germania) vs Elina Svitolina (Ucraina/4) 7-5, 2-6, 6-4

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Jennifer Brady (SUA/13) (2)6-7, 5-4 (abandon)

Petra Kvitová (Cehia/11) vs Veronika Kudermetova (Rusia) 6-2, 6-4

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Elise Mertens (Belgia/15) 6-3, 6-2

Karolína Muchová (Cehia) vs Bianca Andreescu (Canada/7) 6-4, 6-2

Jil Teichmann (Elveția) vs Bernarda Pera (SUA) 6-1, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/2) vs Cori Gauff (SUA) 4-6, 6-3, 6-4.

Fierce Competition \uD83D\uDD25



\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA @AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight \uD83D\uDCAA#CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ — wta (@WTA) August 18, 2021

Victoria Azarenka (Belarus/14) vs Alison Riske (SUA)Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Paula Badosa (Spania)Belinda Bencic (Elveția/10) vs Shelby Rogers (SUA)Barbora Krejcikova (Cehia/9) vs Dayana Yastremska (Ucraina)Iga Swiatek (Polonia/6) vs Ons Jabeur (Tunisia)Garbine Muguruza (Spania/8) vs Caroline Garcia (Franța)Karolina Pliskova (Cehia/5) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan)."Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada 12-18 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard.