Ce a spus Simona Halep după calificarea în turul doi de la WTA Cincinnati

"A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, a fost greu să returnez mingea, am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire.





Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, am pierdut 3 finale, e unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună" - Simona Halep.

De știut:

Simona Halep a servit 11 ași în meciul cu Magda Linette.





În turul al doilea, Simona se va duela cu învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula (SUA, 30 WTA) și Camila Giorgi (71 WTA).





Pentru Halep a fost prima victorie după trei luni şi jumătate. La 12 mai, la turneul de la Roma, jucătoarea din Constanţa s-a accidentat la gambă în timpul partidei cu Angelique Kerber. Ea a revenit săptămână trecută la Montreal, dar a fost învinsă în meciul din turul doi, unde a fost acceptată direct, de americanca Danielle Collins.

"Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada 12-18 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard.