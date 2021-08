VIDEO Naomi Osaka, în lacrimi la conferința de presă dinaintea turneului de la Cincinnati

Naomi Osaka, replică tăioasă cu un jurnalist la Cincinnati









Jurnalistul Paul Daugherty de la Cincinnati Enquirer a întrebat-o pe Osaka despre cum reuşeşte să ţină în echilibru faptul că nu se omoară după întâlnirile cu presa, dar în acelaşi timp are multe beneficii de pe urma mass-media.



"Nu eşti înnebunită să ai de-a face cu noi (n.r. - jurnaliştii), mai ales în acest format. Cu toate acestea, ai o mulţime de interese externe, care sunt deservite prin intermediul platformei media. Cred că întrebarea mea este cum le echilibrezi pe cele două? Şi mai ai ceva ce ai dori să ne împărtăşeşti despre ceea ce i-ai spus gimnastei Simone Biles? (n.r. - mai devreme, în conferinţa de presă, Osaka a spus că i-a trimis un mesaj lui Biles, dar a spus că vrea să-i acorde timp pentru că ştie cât de copleşitor se poate simţi)", a întrebat el.



"Când spui că nu sunt înnebunită să am de-a face cu voi, la ce se referă asta?", a replicat Osaka.



"Păi ai spus că nu îţi place în mod deosebit formatul conferinţelor de presă, dar totuşi acesta pare să fie în mod evident cel mai utilizat mijloc de comunicare cu mass-media şi prin mass-media cu publicul", a explicat jurnalistul.



"Este interesant. Aş spune că, atunci când sunt la conferinţă de presă, ceea ce simt este cel mai dificil", a răspuns ea, înainte de a lua o pauză.



Moderatorul a întrebat-o pe Osaka dacă doreşte să treacă la următoarea întrebare.



"Nu. De fapt sunt foarte interesată de acest punct de vedere. Deci, dacă aţi putea repeta asta, ar fi minunat", a cerut jucătoarea.



"Întrebarea era că nu te dai în vânt în mod deosebit după mass-media, mai ales în acest format. Ai sugerat că există modalităţi mai bune de a face acest lucru, pe care am dori să încercăm să le explorăm. Întrebarea mea, bănuiesc, a fost că ai şi beneficii externe dincolo de tenis, care sunt deservite de platforma pe care ţi-o asigură mass-media. Întrebarea mea este cum crezi că ai putea să le echilibrezi cel mai bine pe cele două?", a mai explicat o dată Daugherty.



"Simt că este ceva ce nu pot spune pentru toată lumea. Nu pot să vorbesc decât pentru mine, dar de când eram mai tânără am avut de-a face cu mult interes din partea mass-media pentru mine şi cred că este din cauza originii mele, precum şi a modului în care joc. Pentru că în primul rând sunt jucătoare de tenis. De aceea, mulţi oameni sunt interesaţi de mine. Aş spune în această privinţă că sunt destul de diferită de mulţi oameni. Nu mă ajută că există unele lucruri pe care le postez pe Twitter sau unele lucruri pe care le spun şi care creează o mulţime de articole sau lucruri de genul acesta. Ştiu că este pentru că am câştigat câteva grand slam-uri şi am ajuns să ţin o mulţime de conferinţe de presă, în care se întâmplă aceste lucruri. Dar aş spune, de asemenea, că nu sunt foarte sigură cum să le echilibrez pe cele două. Îmi dau seama în acelaşi timp cu tine, aş spune", a adăugat jucătoarea.



Naomi Osaka este exceptată de la primul tur la Cincinnati şi va juca, miercuri, în manşa a doua, cu învingătoarea dintre Cori Gauff (24 WTA) şi Su-Wei Hsieh (73 WTA), potrivit News.ro.











Conferinţa de presă de la Western & Southern Open din Mason, Ohio, a început cu Osaka răspunzând la- subiecte care au declanşat o dezabtere larg răspândită la mijlocul acestui an, când s-a retras de la French Open pentru că nu dorea să participe la conferinţele de presă, motivând că are probleme în ceea ce privește sănătatea mintală.Osaka a fost întrebată în legătură cu pregătirea pentru partea de vară a sezonului, cea de pe hard, şi despre reacţia ei la ceea ce se întâmplă în Haiti, în urma unui cutremur devastator . Tatăl ei este originar din Haiti, iar jucătoarea a declarat, sâmbătă, că va ceda premiile în bani câştigate la Western & Southern Open celor afectaţi de cutremurul din Haiti În acele momente,. Un reporter a spus "îmi pare rău”, pe măsură ce Osaka s-a emoţionat, la care jucătoarea a răspuns: "Nu, eşti super-bun".Cu Osaka plângând, moderatorul a spus că vor face o pauză. După câteva minute,. Ea şi-a cerut scuze pentru că a ieşit.Sportiva are mama japoneză, din Nemuro, şi tatăl din Haiti, din Jacmel.în urma cutremurului de sâmbătă, cu magnitudine 7.2.