Müller-Weiss este boala cronică degenerativă a piciorului care-l chinuie pe Rafael Nadal din 2005

Este sindromul Müller-Weiss, o boală foarte rară care i-a adus multe necazuri, scrie Tennis World În anul 2005, tânărul Rafael Nadal dominase tenisul mondial, câștigând 11 turnee. „As Punto de break” a scris atunci că la Madrid se confruntase cu o problemă serioasă, pe care sportivul a comentat-o astfel: „A doua zi după ce am devenit campion la Madrid am început să șchioapăt și după investigații amănunțite mi s-a spus că am probleme la scafoid”.Concret, era vorba despre boala Müller-Weiss, o boală degenerativă care se manifestă prin displazia scafoidului, deformarea unuia dintre cele șapte oase ale labei piciorului. Simptomele o fac atât de dificil de diagnosticat încât este una din cele mai rare.Timpul necesar pentru recuperare nu este cunoscut, dar Nadal a comunicat că obiectivul lui este să revină pe teren fără dureri. Și participarea la US Open, care va începe pe 30 august, este sub semnul întrebării. În prezent, Nadal este al șaptelea în cursa pentru Finala ATP de la sfârșitul anului.