​Finalist surprinzător la Toronto: Reilly Opelka a trecut de Stefanos Tsitsipas / Duel cu Daniil Medvedev

Reilly Opelka a reușit turneul carierei la Toronto: s-a calificat în finală după ce a trecut în trei seturi de Stefanos Tsitsipas, al treilea favorit al competiției de categorie "Masters 1000". Pentru titlu, americanul se va duela cu Daniil Medvedev.

Opelka (32 ATP) a avut nevoie de două ore și 33 de minute pentru a câștiga în fața jucătorului din Grecia, scor (2)6-7, 7-6(4), 6-4.

Pe parcursul competiției, Reilly a mai eliminat nume importante precum Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lloyd Harris și Roberto Bautista-Agut.

În cealaltă semifinală, Medvedev (2 ATP, principal favorit) l-a învins pe John Isner (30 ATP), după un meci care a durat doar 55 de minute, scor 6-2, 6-2. Rusul va încerca să câştige al 12-lea turneu din cariera sa.

