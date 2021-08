Karolina Pliskova (Cehia - 6 WTA, favorită 3) s-a calificat sâmbătă în finala turneului de categorie "WTA 1000" de la Montreal.

Sportiva din Cehia a trecut, scor 6-3, 6-4 de Aryna Sabalenka (Belarus - 3 WTA și principală favorită), după o oră și 22 de minute de joc.

În a doua semifinală se vor duela Camila Giorgi (Italia - 71 WTA) și Jessica Pegula (SUA - 30 WTA).

