VIDEO WTA Montreal: Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Camila Giorgi și Jessica Pegula s-au calificat în semifinale

Sferturi de finală, rezultate:

Aryna Sabalenka (1) vs Victoria Azarenka (8) 6-2, 6-4

Karolina Pliskova (4) vs Sara Sorribes Tormo 6-4, 6-0

Camila Giorgi vs Cori Gauff (15) 6-4, 7-6(2)

Jessica Pegula vs Ons Jabeur (13) 1-6, 7-6(4), 6-0.Aryna Sabalenka (1) vs Karolina Pliskova (4)Camila Giorgi vs Jessica Pegula.