VIDEO Gael Monfils, fazele zilei la Toronto - De ce este nevoie pentru a opri serviciul lui John Isner

When facing one of the best serves of all time, you gotta be prepared to try something different

Monfils și-a început spectacolul în al cincilea game din primul set: lobat de Isner, Gael s-a prefăcut că va lovi într-o direcție, dar a câștigat punctul cu un tweener.Cunoscut pentru salturile sale, Monfils a avut noroc la Toronto: francezul nu și-a calculat bine pașii, a sărit prea devreme, dar a reușit până la urmă să lovească mingea.În setul secund, aflat în căutarea unui răspuns pentru serviciul foarte puternic al americanului, Gael a început să danseze în spatele liniei de fund. Arbitrul Mohamed Lahyani i-a atras atenția, dar francezul a răspuns: "Am jucat de 13 ori, nu e prima oară când mă vede făcând asta. Întreabă-l".Daniil Medvedev (1) vs Hubert Hurkacz (7) 2-6, 7-6(6), 7-6(5)John Isner vs Gael Monfils (11) 7-6(5), 6-4Stefanos Tsitsipas (3) vs Casper Ruud (6) 6-1, 6-4Reilly Opelka vs Roberto Bautista (10) 6-3, 7-6(1).Daniil Medvedev (1) vs John IsnerStefanos Tsitsipas (3) vs Reilly Opelka.