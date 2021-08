VIDEO Faza zilei: Cine a întrerupt la WTA Montreal un meci din optimi

Faza zilei din tenis s-a consumat la Montreal, acolo unde se desfășoară turneul de categorie WTA 1000. Arbitrul partidei dintre Sara Sorribes Tormo și Katerina Siniakova a fost nevoit să întrerupă un punct din cauza unui musafir neașteptat.



O veveriță și-a făcut apariția pe centralul de la Montreal, iar raliul în care erau implicate Sara și Katerina a fost întrerupt.



Până la urmă, iberica a avut câștig de cauză (6-7(4), 6-0, 6-3) și a obținut calificarea în sferturile Openului Canadei.



Optimi de finală, rezultate:







Aryna Sabalenka (1) - Rebecca Marino (Canada) 6-1, 6-3

Victoria Azarenka (8) - Maria Sakkari (11) 6-4, 3-6, 7-6(2)

Karolina Pliskova (4) - Amanda Anisimova (SUA) 6-1, 7-6(8)

Sara Sorribes - Katerina Siniakova 6-7(4), 6-0, 6-3

Camila Giorgi - Petra Kvitova (7) 6-4, 6-4

Cori Gauff (15) - Johanna Konta (forfait Konta)

Ons Jabeur (13) - Bianca Andreescu (2) 6-7(5), 6-4, 6-1

Jessica Pegula - Danielle Collins 6-4, 3-6, 7-5







Program sferturi:







A. Sabalenka (1) vs V. Azarenka (8)Ka. Pliskova (4) vs Sorribes TormoC. Giorgi vs C. Gauff (15)J. Pegula vs O. Jabeur (13)