VIDEO Bianca Andreescu, campioana en-titre, eliminată în optimi de la WTA Montreal

Bianca Andreescu, campioana en-titre de la WTA Montreal, a părăsit turneul de categorie "1000" în optimi. Sportiva canadiană de origine română a fost învinsă după un meci de două ore și 39 de minute de Ons Jabeur, scor 6-7(5), 6-4, 6-1.





Partida a fost întreruptă în două rânduri de ploaie. Cu toate că a cedat primul set în tiebreak (7-5), Jabeur a avut puterea să revină și să domine meciul.







S-a impus cu 6-4 în cel de-al doilea set, iar decisivul a curs practic într-o singură direcție, scor 6-1.





La duelul de pe arena centrală au luat parte 4.200 de spectatori.







Bianca a acuzat unele dureri la piciorul stâng de-a lungul celui de-al doilea set, dar a putut duce la bun sfârșit partida după ce a primit îngrijiri medicale.







A fost victoria cu numărul 36 din acest sezon pentru Ons Jabeur.







Optimi de finală, rezultate:







Aryna Sabalenka (1) - Rebecca Marino (Canada) 6-1, 6-3

Victoria Azarenka (8) - Maria Sakkari (11) 6-4, 3-6, 7-6(2)

Karolina Pliskova (4) - Amanda Anisimova (SUA) 6-1, 7-6(8)

Sara Sorribes - Katerina Siniakova (Cehia) 6-7(4), 6-0, 6-3

Camila Giorgi - Petra Kvitova (7) 6-4, 6-4

Cori Gauff (15) - Johanna Konta (forfait Konta)

Ons Jabeur (13) - Bianca Andreescu (2) 6-7(5), 6-4, 6-1

Jessica Pegula - Danielle Collins 6-4, 3-6, 7-5







Program sferturi:







A. Sabalenka (1) vs V. Azarenka (8)

Ka. Pliskova (4) vs Sorribes Tormo

C. Giorgi vs C. Gauff (15)

J. Pegula vs O. Jabeur (13)