Simona Halep, învinsă la revenire după un duel de aproape trei ore - Danielle Collins, în optimi la Montreal

Revenită pe teren după o pauză de trei luni cauzată de o accidentare la gambă, Simona Halep a fost învinsă în turul doi al turneului WTA de la Montreal. Meciul cu Danielle Collins a durat două ore și 45 de minute, jucătoarea din SUA obținând victoria în trei seturi.

Halep (campioană la Openul Canadei în 2016 și 2018) a fost învinsă de Collins (28 WTA), scor 2-6, 6-4, 6-4, după un meci foarte echilibrat.

În setul decisiv, Danielle a cerut un time-out medical în momentul în care Simona conducea cu 3-2. Partida s-a reluat după 13 minute, dar jucătoarea noastră nu și-a mai găsit ritmul și americanca a câștigat patru din următoarele cinci game-uri (a fructificat a cincea minge de meci).

Jucătoarea din SUA a ajuns la 12 victorii consecutive în circuitul WTA: s-a impus în turneele de la Palermo și San Jose și s-a calificat în optimi la Montreal.

A fight to the end, no doubt \uD83D\uDE4C



Danielle Collins wrestles past the No.6 seed and former champion Halep in three-sets!#OBN21 pic.twitter.com/w62E0jboxv