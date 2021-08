Simona Halep revine pe teren - Ora de start și cine va transmite meciul cu Danielle Collins de la WTA Montreal

A disputat ultimul meci oficial în data de 12 mai, atunci când a părăsit în lacrimi terenul la Roma (o întâlnea pe Angelique Kerber). Simona Halep a absentat o perioadă îndelungată din circuitul WTA din cauza accidentării de la gambă, iar acum se află în fața marii reveniri pe teren. Danielle Collins, jucătoare aflată într-o formă bună, va fi adversara sportivei noastre.







Fără să aibă neapărat așteptări mari de la prezența la Montreal (a cucerit Openul Canadei în două rânduri: 2016 și 2018), Simona Halep vrea în primul rând să vadă cum se va prezenta din punct de vedere fizic după o absență de lungă durată din circuitul mondial.



Sportiva noastră a ratat prezența la Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice.



Meciul Simonei din turul al doilea (în runda inaugurală a avut bye) va fi al patrulea de pe arena centrală de la Montreal (

Meciul Simonei din turul al doilea (în runda inaugurală a avut bye) va fi al patrulea de pe arena centrală de la Montreal ( Iga Stade ).





Vor avea loc înainte duelurile: Badosa vs Marino, Sabalenka vs Stephens și Konta vs Svitolina.







Partida Simonei cu Danielle nu va începe mai devreme de ora 02:00, ora României. Meciul va putea fi urmărit în direct pe Digisport 2.