WTA: Serena Williams și Sofia Kenin, forfait la turneul de la Cincinnati

”Din păcate, nu voi participa la turneul de la Cincinnati pentru că încă mă refac după accidentarea la picior de la Wimbledon”, a anunțat, de două ori câștigătoare a turneului.Serena Williams a fost nevoită să se retragă în primul tur la Wimbledon din cauza unei accidentări. Venus Williams a anunțat și ea că nu va participa la Cincinnati, potrivit Reuters.Numărul patru mondial,a declarat și eapentru "Western & Southern Open", în speranța că va putea participa la US Open (30 august - 12 septembrie).Turneul va avea la start jucătoare de top precum Ashleigh Barty (1 WTA) sau Naomi Osaka (2 WTA).va evolua la Cincinnati în al doilea tur cu câștigătoarea dintre Ekaterina Alexandrova și Carla Suarez Navarro."Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard.