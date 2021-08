Novak Djokovic și decizia importantă luată după eliminarea de la JO 2020

În vârstă de 34 ani, sârbul este deţinătorul recordului de titluri de Grad Slam cucerite în circuitul profesionist (20), la egalitate cu elveţianul Roger Federer şi spaniolul Rafael Nadal.







El ar putea deveni primul jucător după Rod Laver în 1969 care câştigă patru titluri majore într-un singur sezon, cu condiţia să intre în posesia trofeului la US Open (30 august - 12 septembrie).

"Am nevoie de puţin mai mult timp pentru a mă recupera după o călătorie destul de istovitoare din Australia la Tokyo. Din păcate, asta înseamnă că nu voi fi pregătit să concurez la Cincinnati în acest an, aşa că îmi voi concentra atenţia asupra US Open şi voi petrece ceva mai mult timp alături de familia mea. Ne vedem la New York!",Djokovic, numărul 1 mondial, s-a confruntat cude la Tokyo, unde venise cu obiective mari, dar a plecat în final fără nicio medalie, dar şi cu o accidentare la umăr.În urmă cu câteva zile,a anunţat căla turneele Masters 1.000 de la, preferând să se concentreze asupra Openului Statelor Unite de la Flushing Meadows, potrivit Agerpres Turneul de la Cincinnati va avea loc pe între 15-22 august, în timp ce US Open se va desfășura între 30 august și 12 septembrie. Novak Djokovic este câștigătorul ultimei ediții de la Cincinnati, în timp ce Dominic Thiem a cucerit ultima ediție a US Open.