Rafael Nadal, sceptic înainte de debutul la Toronto - ”Ultimele luni au fost grele”

La Citi Open, Lloyd Harris (50 ATP) i-a administrat lui Nadal prima înfrângere după revenire. Eliminat în optimi la Washington, ibericul a vorbit înainte de ATP 1000 Toronto despre greutățile întâmpinate în ultima perioadă.”Au fost. Știu că nu sunt în vârf de formă, dar încerc să fiu mai bun ca la Washington și sunt pregătit pentru Toronto.Unele situații sunt mai bune, altele mai complicate.. M-a durut foarte tare timp de câteva săptămâni și nu m-am putut antrena.. Am încercat să mă refac.La Toronto, trebuie să îmi simt piciorul la fel ca înainte. Ca să îmi recapăt încrederea,”, a declarat Nadal, conform Reuters , înaintea turneului de la Toronto.Nadal nu a luat startul la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice din cauza unei accidentări la picior, iar la revenire nu a reușit să treacă de optimi la Washington.. Turneul, care are loc între 9-15 august pe hard, face parte din seria celor de pregătire pentru US Open (se va disputa între între 30 august - 12 septembrie).