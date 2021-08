VIDEO Rafael Nadal, eliminat în optimi la Washington de locul 50 ATP (Rezultatele zilei)

Revenit pe teren după eșecul de la Roland Garros, Rafael Nadal s-a oprit în optimile turneului de categorie "ATP 500" de la Washington.





Sud-africanul Lloyd Harris (50 ATP) a reușit surpriza zilei și l-a învins pe Nadal (3 ATP și principal favorit) după două ore și 10 minute de joc, scor 6-4, 1-6, 6-4.





Rafa Nadal, care a participat pentru prima dată în carieră la Citi Open, turneu din seria celor care preced US Open, nu a luat startul la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice din cauza unei accidentări la picior.

Denis Kudla (SUA) vs Brandon Nakashima (SUA) 3-6, 7-6(3), 6-4

Jannik Sinner (Italia/favorit 5) vs Sebastian Korda (SUA/12) 7-6(3), 7-6(3)

Steve Johnson (SUA) vs Ricardas Berankis (Lituania) 6-2, 6-1

John Millman (Australia/11) vs Reilly Opelka (SUA8) 6-3, 7-6(4)

Jenson Brooksby (SUA) vs Felix Auger-Aliassime (Canada/2) 6-3, 6-4

Kei Nishikori (Japonia/7) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 3-6, 6-3, 6-3

Mackenzie McDonald (SUA) vs Ilia Ivashka (Belarus) 6-4, 6-4

Lloyd Harris (Africa de Sud/14) vs Rafael Nadal (Spania/1) 6-4, 1-6, 6-4.

L. Harris (14) vs K. NishikoriM. McDonald vs D. KudlaJ. Sinner (5) vs S. JohnsonJ. Millman (11) vs J. Brooksby.