Alexander Zverev, noul campion olimpic la tenis: „Toți experții au spus că alții sunt mai buni decât mine”

Numărul 5 mondial l-a învins pe Karen Khachanov în minimum de seturi și a câștigat medalia de aur. El crede că le-a demonstrat că au greșit celor care au prezis că alții din generația lui vor avea cariere mai bune decât a lui și trece în revistă victoriile sale cele mai impresionante.„Toți experții și foștii jucători de tenis i-au văzut mereu pe alții ca fiind mai buni. Eu am câștigat până acum 16 turnee, patru de Masters 1.000, Turneul Campionilor și o medalie olimpică de aur la simplu”.Khachanov, numărul 26 mondial și medaliat cu argint, a lăudat performanța jucătorului de 24 de ani care l-a învins cu 6-3, 6-1 în finală:„El (Zverev) a jucat un meci incredibil de la început până la sfârșit”, a spus rusul într-un interviu după meci. „Și eu am jucat un meci remarcabil, din punctul meu de vedere, dar el a fost mai bun azi – merită toate aprecierile. Visam la aur, dar am să încerc la următoarea Olimpiadă”.