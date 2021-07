JO 2020: Novak Djokovic, fără medalie în proba de simplu de la Tokyo - Spaniolul Pablo Carreno-Busta a câștigat bronzul

După ce a ratat șansa unică de a bifa Golden Slamul, Novak Djokovic a rămas și fără medalie în proba de simplu din cadrul turneului de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sârbul a fost învins în trei seturi de ibericul Pablo Carreno-Busta.

În finala mică a turneului olimpic, Carreno-Busta s-a impus cu 6-4, (5)6-7, 6-3, după două ore și 48 de minute de joc.

Carreno-Busta a câștigat primul set după ce a făcut break în game-ul al cincilea după un game în care Djokovic nu a reușit să obțină vreun punct (6-4).

Setul secund a fost unul foarte echilibrat: ambii jucători au servit foarte bine, Nole a salvat o minge de meci în tiebreak (la scorul de 6-5 pentru iberic) și s-a impus cu 8-6.

Djokovic a ratat o minge de break în primul game al setului decisiv, dar adversarul său nu a ratat ocazia avută în game-ul următor și s-a desprins la 3-0. Ambii jucători și-au făcut serviciul până la capăt și Pablo a obținut victoria și medalia de bronz după ce a fructificat a șasea minge de meci (6-3).

An amazing performance from Pablo Carreno Busta sees him defeat Novak Djokovic and win the #bronze medal!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ITFTennis | #Tennis pic.twitter.com/f429sxcMHK