JO Tokyo: Daniil Medvedev s-a temut că ar putea muri pe teren din cauza căldurii extreme: „Cine își asumă responsabilitatea?” - VIDEO

“But what if I die”

Nu este prima dată când un jucător de tenis a pus sub semnul întrebării condițiile în care au loc partidele. Numărul 1 mondial Novak Djokovic a spus mai devreme în cursul acestei săptămâni că umiditatea și căldura extreme fac condițiile de joc foarte dificile.Francezul Gilles Simon și argentinianul Diego Schwartzman au exprimat poziții și mai dure după ce temperaturile au ajuns la aproape 34 de grade Celsius în anumite zile.Rusul Daniil Medvedev, unul dintre cei mai în formă jucători de tenis și una dintre marile atracții ale sportului alb la Tokyo, a fost ultimul care a relatat cât de dificil este să respiri în timp ce te afli pe teren în timpul unor asemenea călduri.Numărul 2 mondial avea probleme vizibile în timpul meciului din runda a 3-a disputată împotriva italianului Fabio Fognini pe terenul central al Ariake Tennis Park din Tokyo.Acesta a cerut o pauză medicală și a solicitat fizioterapeutul de mai multe ori.FOTO: Giuseppe Cacace / AFP / Profimedia ImagesComportamentul său l-a făcut pe arbitrul de scaun să în întrebe în timpul celui de-al doilea set - pe care rusul îl pierdea - dacă poate să continue partida.„Sunt în regulă”, a răspuns Medvedev, potrivit Tennis 365 , adăugând însă că „pot termina meciul dar pot muri. Dacă mor, cine își asumă responsabilitatea?”.Partida a continuat în pofida comentariilor îngrijorătoare ale rusului. Însă ambii jucători și-au exercitat opțiunea de a cere o pauză de 10 minute din cauza „vremii extreme”.„Încă din primul set nu m-am simțit destul de bine cu respiratul. De aceea am chemat fizioterapeutul. Am simțit că diafragma îmi era blocată”, a relatat Medvedev după meci.„Iar apoi în al doilea set am văzut negru între fiecare punct, nu știam ce să fac să mă simt mai bine. Gen mă aplecam și nu puteam să îmi reglez respirația, așa că eram pregătit să mă prăbușesc pe teren”, a mai spus acesta.Medvedev a câștigat în cele din urmă meciul cu 6-2 3-6 6-2 și a mers mai departe în sferturile de finală a competiției de single.