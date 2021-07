VIDEO Scandal mare la Adunarea Generală a FRT în cadrul căreia Ion Țiriac și-a dat demisia din funcția de președinte - La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție

De unde a plecat incidentul



Marius Vecerdea, reprezentantul clubului de tenis Pamira Sibiu, a avut un discurs în cadrul căruia i-a criticat pe conducătorii FRT, inclusiv pe Ion Țiriac.







Nu și-a dus momentul până la capăt pentru că i-a fost smuls microfonul din mână.







"E o mare ruşine, domnule Ţiriac, să nu menţionaţi centrul regional din Sibiu, o investiţie foarte mare. Lăsaţi-mă să vorbesc, pentru că am avut aici un personaj care a vorbit 24 de minute în calitate de demisionar (n.r. Ion Ţiriac).





Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi... Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero... păi, nu vă e ruşine?", a spus, printre altele, Marius Vecerdea.





După ce i-a fost smuls microfonul din mână, Vecerdea a continuat spunând următoarele: "Vă rog frumos să-l daţi afară din sală pentru agresiunea la care am fost supus. Sau consemnaţi în procesul verbal acum. Este o agresiune".







Ion Țiriac a venit imediat: "Oprește ședința și dă-l afară", a spus omul de afaceri, conform gsp.ro

Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului



La solicitarea lui Marius Vecerdea, la fața locului au ajuns un echipaj de poliție și o ambulanță. Acesta a solicitat suspendarea ședinței, dar cererea sa nu a fost luată în calcul.





Venit în funcția de președinte al FRT în data de 19 iunie 2019, Ion Țiriac și-a dat demisia din fruntea tenisului românesc.







"Îmi dau demisia, Federaţia Română de Tenis trebuie să se reorganizeze complet din toate punctele de vedere. Trebuie să aibă un Consiliu Director ceva, nişte angajaţi plătiţi, chiar plătiţi bine, ca să poată face ceva. Asta pentru ca tenisul să nu dispară cum am dispărut la gimnastică" - Ion Țiriac.



