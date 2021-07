JO 2020, tenis: Trei surprize mari pe tabloul feminin - Cum arată programul optimilor

Turneul feminin de tenis (tabloul de simplu) de la Jocurile Olimpice a rămas luni fără trei dintre favoritele importante, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Petra Kvitova părăsind întrecerea de la Tokyo.







Sabalenka (favorită 3)

(favorită 3) a cedat în trei seturi , scor 6-4, 3-6, 7-6(3), în fața jucătoarei Donna Vekic.





Swiatek (cap de serie numărul șase) a fost învinsă de iberica Paula Badosa, scor 6-3, 7-6(4), iar Kvitova (favorită zece) a pierdut cu Alison Van Uytvanck, scor 7-5, 3-6, 6-0.







Rezultatele zilei:





Sakkari vs Stojanovic 6-1, 6-2

Krejcikova vs Fernandez 6-2, 6-4

Pavluychenkova vs Friedsam 6-1, 6-1

Osaka vs Golubic 6-3, 6-2

Rybakina vs Peterson 6-2, 6-3

Muguruza vs Wang 6-3, 6-0

Giorgi vs Vesnina 6-3, 6-1

Bencic vs Doi 6-2, 6-4

Sorribes Tormo vs Ferro 6-1, 6-4

Podoroska vs Alexandrova 6-1, 6-3

Vondrousova vs Buzărnescu 6-1, 6-2

Vekic vs Sabalenka 6-4, 3-6, 7-6(3)

Van Uytvanck vs Kvitova 7-5, 3-6, 6-0

Svitolina vs Tomljanovic 4-6, 6-3, 6-4

Ka. Pliskova vs Suarez Navarro 6-3, 6-7(0), 6-1

Badosa vs Swiatek 6-3, 7-6(4).





Cum arată tabloul optimilor:





Sara Sorribes Tormo (Spania - 47 WTA) vs Anastasia Pavlyucenkova (Rusia - 18 WTA)





Belinda Bencic (Elveția - 12 WTA) vs Barbora Krejcikova (Cehia - 11 WTA)





Donna Vekic (Croaţia - 50 WTA) vs Elena Rybakina (Kazahstan - 20 WTA)





Alison Van Uytvanck (Belgia - 59 WTA) vs Garbine Muguruza (Spania - 9 WTA)





Karolina Pliskova (Cehia - 7 WTA) vs Camila Giorgi (Italia - 61 WTA)





Maria Sakkari (Grecia - 19 WTA) vs Elina Svitolina (Ucraina - 6 WTA)





Paula Badosa (Spania - 29 WTA) vs Nadia Podoroska (Argentina - 38 WTA)





Marketa Vondrousova (Cehia - 42 WTA) vs Naomi Osaka (Japonia 2 WTA).