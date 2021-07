Gabriela Ruse, salt important în clasamentul WTA după ce a jucat finala turneului de la Palermo

Gabriela Ruse (137 WTA) a avut parte de încă o săptămână de vis și a ajuns până în finala turneului "WTA 250" de la Palermo. Chiar dacă a fost învinsă de Danielle Collins, Gabi (23 de ani) va înregistra un salt important în ierarhia mondială, urmând să ocupe cel mai bun loc de până acum din carieră.

