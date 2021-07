​ATP: Casper Ruud, al doilea titlu consecutiv - Norvegianul s-a impus la Gstaad

Casper Ruud a câştigat duminică turneul de categorie "ATP 250" de la Gstaad. În finala de pe zgura elvețiană, norvegianul l-a învins pe francezul Hugo Gaston.

Al treilea favorit al competiției, Ruud (14 ATP) s-a impus în fața lui Gaston (155 ATP) cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră și 35 de minute de joc.

Pe parcursul competiției, Casper Ruud a mai trecut de Dennis Novak (124 ATP), Benoit Paire (49 ATP) și Vit Kopriva (249 ATP).

Acesta este al patrulea titlu ATP din cariera norvegianului. În vârstă de 22 de ani, Ruud s-a mai impus la Buenos Aires (2020), Geneva (mai 2021) și Bastad (cu doar o săptămână în urmă). În acest an, Casper a mai ajuns până în semifinale la Monte Carlo, Munchen şi Madrid.

