WTA Palermo: Gabriela Ruse, în finală după un meci care a durat aproape trei ore

Gabriela Ruse continuă parcursul de vis din ultimele săptămâni. Românca s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de categorie "WTA 250" de la Palermo.

În semifinale, Ruse a învins-o pe franţuzoaica Oceane Dodin (120 WTA şi cap de serie numărul 6), scor (4)6-7, 7-6(0), 6-1. Meciul a durat aproape trei ore.

"Am crezut că mă voi retrage, m-am simțit foarte obosită. Am fost amețită, nu-mi simțeam picioarele, nu-mi mai simțeam partea stângă. Am stat 3 minute în pauză, m-am gândit la situație, la ce se întâmplă. Sunt șocată, nu credeam că voi câștiga. Dar sunt foarte fericită acum, sunt din nou într-o finală, înseamnă foarte mult pentru mine. E ireal să fiu în finală la Palermo. Sunt în formă foarte bună, dar sunt foarte obosită, e greu să joci la același nivel în fiecare zi" - Gabriela Ruse.