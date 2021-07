Tragerea la sorți i-a adus lui Djokovic un parcurs dificil la Olimpiadă

Djokovic, reprezentând Serbia, a câștigat primele trei turnee de Grand Slam ale anului și ar putea deveni primul jucător care are șansa de a câștiga un Golden Slam, dacă ia aurul la Tokyo. Tot ce i-ar mai rămâne de făcut ar fi să câștige și US Open în septembrie. Dintre jucătoare, Steffi Graf este singura care a izbutit performanța, în 1988.Până în prezent, Djokovic are doar o medalie de bronz la olimpiade. După ce a câștigat-o la Beijing în 2008, a pierdut de două ori în fața lui Juan Martin del Potro, la Londra în 2012 și Rio în 2016.Djokovic, 34-3 în acest sezon, deschide împotriva lui Hugo Dellien din Bolivia, clasat al 139-lea în lume. Dar apoi lucrurile se complică.El l-ar putea înfrunta pe italianul Lorenzo Musetti în turul al treilea, adversar care l-a condus cu 2-0 la seturi la Roland Garros în acest an.Djokovic s-ar putea apoi întâlni cu Andrei Rubliov în sferturi de finală; ar fi primul lor meci. Dacă va câștiga, ar putea da de germanul Zverev în semifinale, capul de serie nr.5.Numărul doi mondial Daniil Medvedev își va face debutul la olimpiadă împotriva lui Alexander Bublik din Kazahstan.Meciurile de tenis vor avea loc la Ariake Tennis Park, ca și Rakuten Japan Open Tennis. Turneul ATP-500 se va desfășura în octombrie.