Novak Djokovic despre posibilitatea de a deveni cel mai mare jucător din toate timpurile: ”Nu-mi pierd timpul cu asta”

"Ştiu că multe lucruri s-ar putea juca aici, că istoria s-ar putea juca aici, mă simt privilegiat să pot eventual să joc un rol. Am muncit mult pentru asta (...) dar", a declarat Djokovic într-o conferinţă de presă, în ajunul deschiderii oficiale a Jocurilor şi cu două zile înainte de startul turneului olimpic de tenis.", a explicat Djokovic după ce a fost întrebat despre("cel mai mare jucător din toate timpurile") dacă va câştiga aurul olimpic, apoi US Open.Dacă acest lucru se va întâmpla, Djokovic va realiza atunci, performanţă reuşită până acum doar de germanca Steffi Graf în 1988." pentru a evita presiunea, chiar dacă "este cu siguranţă ceva diferit când joci ca să-ţi reprezinţi ţara", a spus sârbul.", însă "de această dată voi lua lucrurile încet şi cu prudenţă, (...) vreau întâi să mă concentrez pe primul meu meci" şi "să văd cum merg lucrurile de la o zi la alta"."Mă simt bine, fizic şi mental. Sunt gata să dau ce am mai bun. Cred în şansele mele şi sunt gata să mă lupt", a asigurat el.În primul tur,. Primul adversar de calibru ar putea fi în sferturi rusul Andrei Rublev, locul 7 mondial, înaintea unui eventual duel cu germanul Alexander Zverev. Finala i-ar putea aduce un meci împotriva locului 2 în clasamentul mondial, rusul Daniil Medvedev, sau a grecului Stefanos Tsitsipas (4 ATP), pe care l-a învins în finală la Roland Garros la mijlocul lui iunie, conform Agerpres